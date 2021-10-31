Son dakika haberleri... BEŞİKTAŞ'TA ÇANTA MAĞAZASINDA GASP GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'da çanta mağazasına sözde çiçek getirmiş gibi yaparak girdikten sonra, çalışan genç kadını yere yatırarak etkisiz hale getirip gasbetmeye çalışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin vitrinde duran fiyatları 5 bin lira ile 38 bin 500 bin lira arasında değişen çantaları gasbetmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde Düğünümüz vardı. Para lazımdı bu yüzden yaptık. dedi. Olayı anı ise mağazasının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

BİR ÇALIŞAN KADINI 3 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTI

Beşiktaş, Kuruçeşme Mahallesi, Kırbaç sokak üzerinde 24 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, çantaların satıldığı mağazaya çiçek getiren kurye kılığında giren 3 kişi, içerdeki kadınla bir süre konuştu. Daha sonra bir anda içerde bulunan yalnız kadının üzerine atlayan şüpheliler, onu yere yıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak kadının direnmesi ve çığlık atması üzerine paniğe kapılan şüpheliler, içerden bir şey alamadan olay yerinden kaçtı. Mağazanın vitrininde fiyatları 5 bin lira ile 38 bin 500 bin lira arasında değişen lüks marka çantaların satıldığı öğrenildi.

OLAY ANINI GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, mağaza güvenlik kameralarının olayı saniye saniye görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde içeri kurye olarak giren şüphelilerin, çiçeğin kime geldiğini merak eden çalışan genç kadınla kısa bir süre konuştukları görüldü. Daha sonra şüphelilerden birinin aniden kadının arkasına geçerek eliyle ağzını kapatmaya çalıştığı diğer şüphelilerinde ona yardım ettiği görüldü. Hep birlikte yere düşen şüphelilerin, mağdur kadınına plastik kelepçe takmaya çalıştıkları ancak başarılı olmadıkları tespit edildi. Genç kadının direnmesi ve sürekli çığlık atması üzerine paniğe kapılan şüphelilerin içerden hiç bir şey alamadan kaçtıkları görüldü.

POLİS 4 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği şüphelilerin olay yerine mavi renkte bir otomobille geldiklerini belirledi. Kiralık olduğu tespit edilen aracın izini süren dedektifler kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Barış O.(18), Erdal O.(24) ve Adem N.(20) ve N.Ö.(42) gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin işsiz, diğerinin tekstil işçisi, bir diğerinin ise kafe çalışanı olduğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste sorgulanan şüpheliler işledikleri suçu itiraf ederlerken, bir akrabalarının düğünleri olduğunu bu nedenle para bulabilmek için böyle bir gasp planı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin çantaları ucuza satarak paraya çevirmeyi planladıkları tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Barış O., Erdal O., Adem N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan otomobili kiralayan N.Ö. ise adli kontrol hükümleriyle serbest kaldı.