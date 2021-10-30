BEŞİKTAŞ'TA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU - Son Dakika

Ölmeden önce öyle bir sürpriz yaptı ki, tabuttan gelen ses herkesi hıçkırığa boğdu

? Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıl dönümünü fener alayı ve Sertab Erener konseriyle kutladı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan fener alayında yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyarak bando takımı eşliğinde marşlar söyleyerek Barbaros Meydanı'na yürüdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Beşiktaş'ta gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Yüzlerce vatandaş Şairler Sofası Parkı'nda fener alayı için bir araya geldi. Beşiktaşlılar ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek Belediye Başkanı Akpolat ile Barbaros Meydanı'na yürüdü.

ERENER: BİZ ÖZGÜR BİR ÜLKEYİZ VE HEP BÖYLE KALACAĞIZ

Fener alayı sonrası Barbaros Meydanı'nda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erener, sevilen şarkılarını geceye özel olarak seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden alanı dolduran vatandaşlar ise unutulmaz bir gece yaşadı.

Konser sırasında Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin konuşan Sertap Erener, 'Yaşasın Cumhuriyet, 98'inci yılımızı kutluyoruz. Göğsümüzü kabarta kabarta kutluyoruz. Biz özgür bir ülkeyiz ve hep böyle kalacağız' dedi.

AKPOLAT: BEŞİKTAŞ CUMHURİYET'İNE SAHİP ÇIKIYOR

Konser alanındaki yüzlerce kişinin bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise 'Beşiktaş her zaman olduğu gibi yine Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkıyor' dedi.

Beşiktaş'ın en önemli özelliğinin Cumhuriyet'e bağlılığı olduğunu söyleyen Akpolat şöyle konuştu:

'Cumhuriyet bizim en büyük bayramımız, en büyük kazanımımız, güvencemiz ve değerimizdir. Ulusumuzun kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu topraklar bağımsız, insanı özgür, geleceği parlak olsun diye bize Cumhuriyet'i armağan etti. Bu paha biçilemez emaneti bize verenlere, bugünlere taşıyanlara, geleceğe aktaracak olanlara selam olsun. Atatürk, 'Cumhuriyet en çok da kimsesizlerin kimsesidir' diyerek aslında hepimizi anlatıyordu. En büyük bayramımız hepimize kutlu olsun.?

'YAŞASIN CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE ATATÜRK'

Cumhuriyet'i karanlığa ekilen yıldıza benzeten Akpolat, 'İnsanlığın en büyük devrimlerinden birinin mirasçılarıyız ama asla mirasyedi değiliz. Her adımımızı, her uğraşımızı Cumhuriyet'imizi büyütmek için harcıyoruz. Cumhuriyet karanlığa ekilen bir yıldız gibidir. Değerlerimize sahip çıkmak, gelecek kuşaklara değerlerimizin mücadelesini taşımak zorunlu bir görevdir. Çünkü geçmişi bilmeden özgür bir geleceğin inşası mümkün değildir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk' dedi.

Konser sonrası Sertab Erener ve ekibine verdikleri konser için teşekkür eden Başkan Akpolat, Erener'e Tema Vakfı'na yapılan fidan bağışı plaketini takdim etti.