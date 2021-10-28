BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken aydınlatma direği otomobilin üzerinde dengede kaldı. Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 8.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Ziya Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki dubalara daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle aydınlatma direği yerinden çıkarak otomobilin üzerine düştü. Ziya Uluçay kazadan yara almadan kurtuldu. Trafik polisleri yola duba koyarak önlem aldı. Otomobilin üzerindeki aydınlatma direği kaldırıldıktan sonra belediye ekipleri çevreyi temizledi. Kaza nedeniyle hasar oluşan otomobil çekici ile çekildi.