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BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI

28.10.2021 10:14

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdi.

BEŞİKTAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetttiği otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken aydınlatma direği otomobilin üzerinde dengede kaldı. Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 8.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Ziya Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki dubalara daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle aydınlatma direği yerinden çıkarak otomobilin üzerine düştü. Ziya Uluçay kazadan yara almadan kurtuldu. Trafik polisleri yola duba koyarak önlem aldı. Otomobilin üzerindeki aydınlatma direği kaldırıldıktan sonra belediye ekipleri çevreyi temizledi. Kaza nedeniyle hasar oluşan otomobil çekici ile çekildi.

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI

Otomobil, Beşiktaş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK ÜZERİNDE KALDI - Son Dakika
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