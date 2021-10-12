Beşiktaş ve Eyüpsultan'da iş yerlerine yönelik vale denetimi yapıldı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Eyüpsultan'da vale hizmeti veren iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerini denetledi.

Polis ekipleri, denetleme kapsamında valelerin sözleşme, belge, çalışma ruhsatları olup olmadığı ve sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadıkları yönünden incelemesini yaptı.

Beşiktaş Bebek'te bir iş yerini denetleyen ekipler, vale uyarı levhası bulunmaması, valenin yerinde olmaması ve bir valenin sigortasız çalıştırılması üzerine iş yeri yetkilisine para cezası işlemi uyguladı.

Ayrıca valenin görev yerinde olmaması nedeniyle iki sürücünün işetme önünde araç park ettiği sırada trafiği tehlikeye düşürmesinden dolayı sürücülere toplam 288 lira para cezası kesildi.

Resmi Gazete'de 1 Temmuz'da yayımlanarak yürürlüğe giren "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında polis ekiplerinin denetimlerinin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.