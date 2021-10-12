BEŞİKTAŞ VE EYÜPSULTAN'DA VALELERE YÖNELİK DENETİM - Son Dakika

Ahmet YEŞİLMEN/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Eyüpsultan'da vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde valelerin ruhsatlarının olup olmadığı, mekan ile yaptıkları sözleşme ve aldıkları otomobilleri nereye park ettikleri denetlendi.

Beşiktaş, Bebek'te bir mekanda gerçekleştirilen denetimde, iş yerinin sigortasız vale çalıştırdığı ve valenin yerinde olmadığı belirlendi. İş yerine sigortasız vale çalıştırmaktan ve valenin yerinde olmaması nedeniyle trafiği riske sokmaktan cezai işlem uygulanırken iş yerinin önüne otomobil park eden iki sürücüye ise trafikte yoğunluk oluşturdukları gerekçesiyle 288'er Türk Lirası para cezası kesildi.

Görüntü dökümü:

-------------Denetlenen mekanlar-Çalışan personellerden görüntü-Asayiş büro ekipleri-Trafik ekipleri-Genel ve detaylar