Beşiktaş ve Maltepe'de okul servisleri denetlendi - Son Dakika

BEŞİKTAŞ ve Maltepe'de, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları servislerde şoförlerin evraklarını kontrol etti, şoför ve öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'da belirlenen noktalarda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ydi. Burada durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Maltepe D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs kuralları hatırlatıldı.

- İstanbul