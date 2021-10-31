Besni'de seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni- Gölbaşı karayolu üzerinde Akif Bahçeci'nin kullandığı 02 DY 787 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, alevler müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu alevlere müdahale edilerek söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN