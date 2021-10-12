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BETON MİKSERİ, YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika

BETON MİKSERİ, YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

12.10.2021 19:51
BETON MİKSERİ, YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda rampa inerken kontrolden çıkan beton mikseri karşı yönden gelen yolcu minibüsü ile otomobile çarptı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda rampa inerken kontrolden çıkan beton mikseri karşı yönden gelen yolcu minibüsü ile otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.0 sıralarında, kırsal Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nden Söke yönüne seyir halinde olan Mehmet Rebiş'in kullandığı 35 AVG 682 plakalı beton mikseri, iddiaya göre, yağmurun kayganlaştırdığı yolda rampa inerken kontrolden çıktı. Kayarak, savrulan beton mikseri, önce karşı yönden gelen İbrahim Tütüncü yönetimindeki 09 M 4177 plakalı yolcu minibüsüne ardından da hızını alamayarak Hasan Karagöz yönetimdeki 09 LJ 183 plakalı otomobile çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Efrahim Atik (73) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Hasan Karagöz, beton mikseri şoförü Mehmet Rebiş, minibüs şoförü İbrahim Tütüncü ile yolculardan Süreyya Karasalihoğlu, Rahmi Atik ve Yaren Nur Bayat yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Efrahim Atik'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, tedavisinin ardından beton mikserinin şoförü Mehmet Rebiş'i gözaltına aldı.

BETON MİKSERİ, YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
BETON MİKSERİ, YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
BETON MİKSERİ, YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
BETON MİKSERİ, YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BETON MİKSERİ, YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BETON MİKSERİ, YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika
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