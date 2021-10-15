BEÜ Rektörü Elmastaş, Ahlat'ta ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u ziyaret etti.

Kaymakam Demir'i makamında ziyaret eden Rektör Elmataş, ilçenin tarih ve turizm anlamında önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçede hayata geçirilecek projelere destek vereceklerini ifade eden Elmataş, Kaymakam Demir'e görevinde başarılar diledi.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elmataş'a teşekkür etti.

Elmataş, daha sonra Belediye Başkanı Gürsoy'u ziyaret etti.