Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, anlaşmazlıkların yönetimi ve yapıcı ikili ilişkiler için diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığını açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Kalın ve Sullivan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kalın ve Sullivan'ın, Afganistan, Orta Doğu, Güney Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve savunma ilişkisi dahil birçok bölgesel konuyu ele aldığını aktaran Horne, "İki isim, anlaşmazlıkların yönetimi ve yapıcı ikili ilişkilerin sürdürülmesi için diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.