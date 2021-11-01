Üye Girişi
Beyaz Saray Sözcüsünün Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın "negatif" olduğu duyuruldu - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsünün Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın "negatif" olduğu duyuruldu

01.11.2021 18:09
Beyaz Saray Sözcüsünün Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıkmasının ardından, Avrupa turunda olan ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin "negatif" olduğu açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin "pozitif" çıkmasının ardından, Avrupa turunda olan ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin "negatif" olduğu açıklandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Psaki'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah Kovid-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını, sonrasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Beyaz Saray, Jen Psaki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Sözcüsünün Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın 'negatif' olduğu duyuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış 17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar 17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum 17:17 Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı 17:07 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı
16:13 "Tezkere çatlağı" iddialarına İYİ Partili Çıray'dan cevap: Tutum farklılığı Millet İttifakı'nı bozacak değildir Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti 15:52 Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti

Son Dakika Haberleri
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi
17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış
17:35 Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı
17:30 Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar
17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak
17:06 Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı
16:59 Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş
16:55 Binance para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi         
18:10
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya alındı Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya alındı         
18:05
Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı         
17:35
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak         
17:11
Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş Hayatını kaybeden Semra Dinçer'le ilgili üzücü detay! Haluk Levent, ismini paylaşmadan yardım etmiş         
16:59
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar Zincir markette görüntüler tepki çekti: Kesilen cezaları bize yansıtıyorlar         
16:02
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 18:14:12. #1.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray Sözcüsünün Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın "negatif" olduğu duyuruldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement