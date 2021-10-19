Beyin ölümü gerçekleşti; organları 6 hastaya umut oldu - Son Dakika

BURSA'da zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen A.D.'nin (30) organları, 6 hastaya umut oldu.

Kentte, geçen hafta zehirlenme şüphesiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan A.D.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakil koordinatörlerinin görüştüğü aile, oğulları A.D.'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Operasyonla, A.D.'nin organları alındı. A.D.'nin akciğeri Ankara Şehir Hastanesi'ne, karaciğeri Bursa'da özel bir hastaneye, 2 böbreği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne, korneaları ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

'ORGAN BAĞIŞI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ'

Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "İlimizde organ bağışının arttırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın konu hakkında bilinçli olması, organ bağışlarının artmasına sağlayacak. Başka canların hayata tutunmasına vesile olacaktır. Duyarlı davranışlarından dolayı hastanın ailesine teşekkür ederek bu vesile ile merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.