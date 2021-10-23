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Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

23.10.2021 11:20
Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Umuryeri Mobil İskelesi açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Umuryeri Mobil İskelesi açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beykoz Umuryeri Mobil İskelesi açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika


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