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Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada - Son Dakika

Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada

30.10.2021 09:45

Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada -Beykoz'da aynı gecede iki lüks otomobilin araba fiyatında farlarını çaldılar Beykoz'da geçtiğimiz günlerde bir oto galeride lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farları 30 saniyede çalındı.

Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada

-Beykoz'da aynı gecede iki lüks otomobilin araba fiyatında farlarını çaldılar

İSTANBUL - Beykoz'da geçtiğimiz günlerde bir oto galeride lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farları 30 saniyede çalındı. Hırsızların 20 dakika arayla aynı mahallede yine aynı marka lüks otomobilin daha farlarını çaldığı öğrenildi. İkinci far hırsızlığı bu kez 20 saniye sürdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık geçtiğimiz günlerde Beykoz Kavacık'da saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosiklet ile galeriye gelen 2 hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra Porsche marka lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farlarını çaldı. Farları çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemede, aynı mahallede, faklı bir adreste 20 dakika arayla, yine aynı marka otomobilin farlarının çalındığı öğrenildi. İki ayrı far hırsızlığı olayını gerçekleştiren kişilerin aynı kişiler olduğu öne sürüldü.

Aracın çalındığı galerinin ortaklarından Muhammet Üçer, "Motorsikletle gelen kişiler aracın üzerinden farlarını 20 saniye sürmeden çalıyor. Biz gereken şikayette bulunduk ancak bu ilk olmadı son da olmayacak. Sürekli duyuyoruz bunları yazık günah. Arabalara zarar verilmesi, çalınması, hırsızlık olaylarına bir önlem alınması gerekiyor artık ben öyle düşünüyorum. Farların fiyatına geldiğimiz zaman çift farın fiyatı 60 bin TL. Yazık günah, zaten piyasada durgunluk var. Bir de böyle zararlarla karşılaştığımız zaman insanın canı sıkılıyor." dedi.

Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada
Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada
Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada
Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada
Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada
Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada
Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada
Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada
Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada

Türk Lirası, Motosiklet, Hırsızlık, Kavacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada - Son Dakika
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