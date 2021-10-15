BEYKOZ'DAKİ FECİ KAZADA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün beton blok yüklü kamyonun, kullandığı otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ozman Baran Öz, Çekmeköy'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde dün, iddiaya göre sol ön tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği İSKİ'\tye ait beton blok yüklü kamyon, 21 yaşındaki Ozman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrilmiş ve kazada üniversite öğrencisi Öz hayatını kaybetmişti. Babasına ait şantiyeden ayrıldıktan sonra iki gün önce hastanede operasyon geçiren annesi Özlem Öz'ü ziyarete giderken hayatını kaybeden Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi Ozman Baran Öz'ün daha önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü'nün alt yapısında futbol oynadığı öğrenildi. Üniversiteli için bugün Çekmeköy'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ozman Baran Öz'ün babası Selim Öz, annesi Özlem Öz, çok sayıda iş insanı, yakınları ve arkadaşları katıldı. Çekmeköy Mezarlığı'nın içinde gerçekleşen cenaze töreninde dualar edilerek, helallik istendi. Kılınan cenaze namazının ardından Ozman Baran Öz, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye katılan aile yakını İsmail Akyıldız, "Çok saygılı, hürmetkar, yaşına göre büyümüş küçülmüş, insanlarla barışık, işine sadık bir çocuktu. Bir hafta önce şantiyede beraberdik. Annesini ziyarete giderken böyle bir kazaya kurban gitti. Üniversite son sınıf öğrencisiydi, ablası ile aynı okulda okuyordu. Allah ruhunu şad etsin" dedi.