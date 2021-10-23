BEYKOZ TEM'DE OTOMOBİLLE MOTOSİKLET EMNİYET ŞERİDİNDE ÇARPIŞTI; 2 YARALI - Son Dakika

BEYKOZ TEM'DE OTOMOBİLLE MOTOSİKLET EMNİYET ŞERİDİNDE ÇARPIŞTI; 2 YARALI

BEYKOZ TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde iddiaya göre emniyet şeridine giden otomobile arkasından motosikletli çarptı.

BEYKOZ TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde iddiaya göre emniyet şeridine giden otomobile arkasından motosikletli çarptı. Feci kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Kavacık istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RC 0953 plakalı motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde ilerlediği sırada, emniyet şeridine giren 34 DEC 647 plakalı otomobile çarparak yola savruldu. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Kazanın etkisiyle motosikletin ön lastiği koptu. Otomobil sürücüsü kaldırımda oturarak göz yaşları döktü. Yoldan geçen diğer sürücüler 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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