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Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

14.10.2021 16:02
Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

BEYLİKDÜZÜ'nde 17 yaşındaki Cavit Paylan tanımadığı iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

BEYLİKDÜZÜ'nde 17 yaşındaki Cavit Paylan tanımadığı iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 7 yerinden bıçaklanan Paylan, hastanedeki tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay geçen Salı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Cavit Paylan, kız arkadaşını beklediği sırada yanına iki kişi geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası iki kişi Paylan'ı 7 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Paylan, minibüsle apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Paylan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan iki kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı.

"DURUMU GÜN GEÇTİKÇE DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"

Cahit Paylan'ın ablası Canan Paylan, "Kardeşim okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikteyken, İpek diye bir kız geliyor yanına. Arkadaşlarının yanından apar topar ayırıp, 'eve kadar yürüyebilir miyiz?' diyor. Cavit'te 'tamam' diyor. Beraber yürüyorlar o esnada kız, 'sen burada bekle ben yukarı çıkıyorum, köpeğimi getirip geleceğim biraz köpeğimi seversin' diyor. Ardından kız yukarı çıkıyor o esnada kardeşimin yanına iki çocuk geliyor. Biri sağına biri soluna bankta oturuyor. Tartışmaya başlıyor, sırtına bıçak saplıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz tanımıyoruz. Daha önce kavgası olmadı. Çocukların isimlerini bilmiyoruz. Kız aşağı inmedi biz farklı düşünüyoruz acaba planlı bir şey mi? Kız olayı biliyor iki gündür hastaneye gelip durumunu bile sormadı. Şu anda hastanede durumu gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Durumu hakkında hiç bilgi verilmiyor. Çok zor durumdayız. Kardeşim orada canıyla cebelleşirken karşı tarafın ne durumda olduğunu daha bilmiyoruz. Gerçekten tutuklandı mı ondan bile haberimiz yok. Sen kaç yaşında çocuksun nasıl cesaret ediyorsun belden aşağı bile değil kasten adam öldürmek bu. Akciğerine isabet etmiş. 7 yerinden bıçaklanmış. Yüzü zaten pert olmuş. Akciğerine tüp takılı şu anda. Çok zor durumdayız." dedi.

"GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER"Diğer abla Ceren Paylan ise, "Az önce yanından geldim. Doktorlar bana 'şu anda bir şey yapamayız. Yüzü için cerrahlar yok. Yüzündeki kesikler için yapacağımız hiçbir şey yok. Bizden çok şey beklemeyin' dedi. Çocuk orada yemek dahi yiyemiyorum. Hiçbir şey yiyemiyor. Ağzı yüzü hep kapalı. Karşı tarafı hiç tanımıyoruz. Karşı taraf bizi arayıpta 'geçmiş olsun' bile demediler. Biz en azından bir geçmiş olsun beklerdik. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu' diye sormadılar." diye konuştu

- İstanbul
Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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