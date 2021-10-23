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Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı

23.10.2021 01:42

Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı Beylikdüzü'nde makas atarak trafikte ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araca çarparak takla attı.

Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde makas atarak trafikte ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araca çarparak takla attı. Metrelerce sürüklenen araç içerisindeki bir kişi ise yaralandı.

Kaza, 23.15 sıralarında Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yol mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne doğru seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen 05 LB 231 plakalı araç sürücüsü makas atarak şerit değiştirdi. Kontrolsüz bir şekilde yapılan manevra sonucu, Cevat S. idaresindeki 34 AC 3527 plakalı otomobilin ön tarafında çarptı. Çarpmanın etkisiyle 05 LB 231 plakalı araç önce sol bariyere daha sonra sağ bariyere çarparak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobilin içindeki şoför ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içine sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Beylikdüzü-Avcılar yönünde 2 şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Solundan gelen otomobilin, kendi aracına çarpmasıyla takla attığını ifade eden Cevat Soylu, "Sol tarafımdan makas atarak bir araç geldi. Şoför kapısından bana vurdu. Vurduktan sonra kurtarmak isterken soldaki bariyere vurdu. Oraya vurduktan sonra takla atarak tekrar önüme geldi. Diğer bariyere de vurarak, ters bir şekilde 15-20 metre sürüklendi. Bizde herhangi bir yaralanma yok. Bu arkadaşları da ambulans aldı. Ben ciddi bir yaralanma görmedim" dedi.

Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı

Beylikdüzü, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde makas atan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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