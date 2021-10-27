Beylikdüzü'nde tıra çarpan servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

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