Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, İstiklal Caddesi'nde açılıyor - Son Dakika

"Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi", 27 Ekim'de "Şifa Veren Sanat-Ebru" sergisiyle sanatseverlere kapısını açıyor.

İstiklal Caddesi'nde, yerel ve uluslararası sergilerle kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak mekan, Beyoğlu Kültür Yolu'nun önemli bir sanat durağı olacak.

"Şifa Veren Sanat-Ebru" sergisinde, Türkiye'den ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Rusya coğrafyasından 5 sanatçının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ebrunun, çağdaş ve uluslararası yorumlarının izlenebileceği, gelecek nesiller için ilham kaynağı olacak eserlerin yer alacağı sergi, Ocak sonuna kadar ziyaret edilebilecek.