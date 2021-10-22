Üye Girişi
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı - Son Dakika

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı

22.10.2021 14:56

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bu şehri uluslararası ölçekte benimsenmiş ve takip edilen bir marka yapmanın çalışmalarını yürütüyoruz" Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport'ta düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Bu şehri uluslararası ölçekte benimsenmiş ve takip edilen bir marka yapmanın çalışmalarını yürütüyoruz"

İSTANBUL - Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport'ta düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Festival 30 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve pek çok sanatseveri sanatın farklı dallarıyla bir araya getirecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport'ta düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Düzenlenen tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

"Bu şehri uluslararası ölçekte benimsenmiş ve takip edilen bir marka yapmanın çalışmalarını yürütüyoruz"

Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hepimizin bildiği, sık sık gururlanarak ifade ettiğimiz bir gerçek var. Türkiye dünyanın en özel coğrafyasından biri. Bir medeniyetler beşiği ve İstanbul ülkemizin bu özelliğini hem tarihi dokusuyla hem de modern yüzüyle en etkili şekilde yansıtan şehir. Sadece bizim için değil dünya için de tartışmasız en özel ve özgün metropollerden biri. Biz bu şehri bütün yönleriyle bilinen, uluslararası ölçekte benimsenmiş ve sürekli takip edilen bir marka yapmanın çalışmalarını yürütüyoruz. Adını aldığı proje ile birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu hedefe doğru attığımız çok büyük ve çok kapsamlı bir adım. Dünün değil yaklaşık 3 yıllık bir planlamanın, araştırmanın, değerlendirme ve nihayetinde uygulamanın sonucu, 29 Ekim -14 Kasım tarihleri arasında halkımızın takdirine sunulacak. Bu üç yıllık sürecin asli projesi olan Beyoğlu Kültür Yolu'na bir parantez açmak gerekiyor. Konuşmamın başında İstanbul'un modern ve tarihi dokusu dedim. Beyoğlu Kültür Yolu işte şehrin bu iki farklı yüzü içerisinde yol alabileceğiniz bir rota. Galataport'tan başlıyoruz Tophane, oradan Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer TunayaKültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi ile devam ettikten sonra Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile bitiriyoruz. Ciddi anlamda yoğun ve çok ayrıntılı bir proje hayata geçirildi. Yolu bir bütün halinde ele aldığınızda zaten İstanbul'a özgün bir değer kazandırmış oluyoruz. Ancak hat üzerindeki yeniden hayat verdiğimiz unsurlar da kendi başlarına fark yaratmaya çoktan başladılar" dedi.

Festivalin gerçekleşeceği yolun güzergahında yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Ersoy, "Galata Kulesi, gerçekleştirdiğimiz restorasyon sonrası asli kimliğine dönmüştür. Artık bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Çektiği ilgiyi sizler de biliyorsunuz. Şu anda Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi alıyor. Yani restorasyon öncesini neredeyse dörde katladı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız sonrası ciddi anlamda bölgenin yaşayan bir kültür-sanat mekanı haline geldi. Atlas Pasajı şu anda, içinde dünya ölçeğinde ilkleri de barındıran teknolojisiyle ve çok zengin bir arşivle hizmet veren İstanbul Sinema Müzesine; nostaljisini kaybetmeden en modern şekilde yenilediğimiz Atlas 1948 Sineması'na ev sahipliği yapıyor. Müzemizin kendisi zaten ayrı bir cazibe noktası. Bunun yanında galalar, festival gösterimleri, sergiler insanlarımızın hayatına renk katmaya devam ediyor. Müzeye ev sahipliği yapan binaya da özellikle değinmek istiyorum. Orada detaylı bir restorasyon gerçekleştirerek çok değerli bir hazineyi geri kazandık. Müzenin yan ısıra binayı da büyük bir keyifle gezeceğinize eminim. Yine bu proje kapsamında İstiklal Şairimizin aziz hatırasına bir vefa göstergesi olarak hem tarihi kişiliğine hem edebi değerine bir kapı açtık. Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi kimliğiyle ve sunduklarıyla gerçekten Beyoğlu Kültür Yolu'nun en özel değerlerinden biri olmuştur. ve elbette Atatürk Kültür Merkezi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını yapacağımız AKM hemen bütün sanat dallarının her yaştan ve her kesimden insanımızla buluştuğu; 365 gün 24 saat hayata kapıları açık olacak dünya çapında bir eser oldu" diye konuştu.

"Beyoğlu'nun büyülü dokusunda, geçmişten geleceğe bir kültür-sanat yolculuğu başlatıyoruz"

Gerçekleşecek olan festivalin detaylarını ve katılımcıların uygulama üzerinden bilgi alabileceklerini paylaşan Bakan Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali projemizin kültür ve sanat aynası olacak. Festival ile projede gelinen noktanın bütün yönleri; sunduğu yenilikler, sağladığı değişim halkımızın takdirine sunulacaktır. Üç yıl önce bir fikirle ilk adımlarımızı attık, omurgasını oluşturduk, ete-kemiğe büründürdük. Eser vücuda geldi şimdi ruhunu verme zamanı. İşte festivalle bunu yapacağız. Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar uzanan güzergahta mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya; Beyoğlu'nun büyülü dokusunda, geçmişten geleceğe bir kültür-sanat yolculuğu başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıla özgü kalmayacak"

Bakan Ersoy konuşmasında devamla, "29 Ekim itibarıyla başlayacak festivalimizde 1000'den fazla sanatçının katılımıyla ve 64 farklı noktada,40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisi ile video haritalama gösterileri gerçekleştirilecek. İşte festivalimiz bu denli büyük. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bir kez olmayacak ve sadece bu yıla özgü kalmayacak. Bu festival ilk ve sonbaharda olmak üzere her yıl iki defa yapılacak; Beyoğlu Kültür Yolu'nun, İstanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası markası haline gelecek. Hepimiz bunu yaşayıp göreceğiz inşallah. Tarihlerini sabitleyeceğiz. O tarihler yaklaştığında herkes bilecek ki İstanbul'da, kültür ve sanat adına aradıkları her şeyi bulabilecekleri benzersiz bir festival var. Şunu da söyleyeyim, hiçbir ayrıntının gözden kaçmaması için çalışmamızı yaptık. Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcılar gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgi alabilecekler. Kendisine en yakın hangi mekanda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyerek, katılacağı etkinlikleri planlayabilecekler. Etkinlik mekanları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek, bu noktalara dair yol tarifi alabilecekler. Kullanıcılar oluşturdukları profilleri sayesinde katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklerin bilgilerine de sahip olacaklar. Etkinlikler gerçekleşirken güncel haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını yine uygulamadan takip edebilecekler" şeklinde konuştu.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı

Mehmet Nuri Ersoy, Galataport, İstanbul, Beyoğlu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor 14:59 Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış 14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı 14:53 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi 14:40 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı 12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı

Son Dakika Haberleri
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle yeni bir şe başlamış
14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu
14:52 BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
Yalancı dostluk! Bonucci, Ronaldo'yu sırtından vurdu Yalancı dostluk! Bonucci, Ronaldo'yu sırtından vurdu         
15:01
Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak iddialarını kesin bir dille yalanladı Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak iddialarını kesin bir dille yalanladı         
14:59
Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyardan küçük dilini yuttu         
14:56
Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor         
14:52
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
14:36
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı         
13:59
Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin         
13:33
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu         
11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 15:09:35. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Galataport' ta tanıtıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement