Beyoğlu'nda 29 Ekim dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan 7'den 70'e yüzlerce kişi meşalelerle Cumhuriyet Bandosu eşliğinde Galata Kulesi'ne yürüdü.

Tepebaşı'ndan başlayan yürüyüşe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, milli okçu Mete Gazoz, milli sporcular, gaziler, dini cemaat temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve esnaf katıldı.

"BAYRAMI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

Yürüyüş sırasında açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın büyük bir coşkuyla, heyecanla kutluyoruz. Beyoğlu, farklı inançların, kültürlerin, medeniyetlerin olduğu bir ilçe. Gün içinde ilçe genelinde genciyle yaşlısıyla bir araya gelerek bayramlaştım" dedi.

BEYOĞLU'NUN BÜTÜN RENKLERİ YÜRÜYÜŞTE

Yıldız, "Bu akşam ki yürüyüşte yanımızda milli sporcumuz Mete Gazoz, dini cemaatlerin temsilcileri, gazilerimiz, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, sporcularımız, muhtarlarımız, roman, kürt kardeşlerimiz var. Dini ve kültürel farklılıklar zenginliktir. Bu toprağın çocuklarıyız ve Cumhuriyet hepimizin. Cumhuriyeti hep birlikte kuşanacağız ve ilelebet yolumuza devam edeceğiz. Bir ve beraber olarak tarihi Beyoğlu'nda Cumhuriyet yürüyüşünü birlikte gerçekleştireceğiz. Yaşasın birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, bayrağımız, vatanımız, devletimiz, Cumhuriyet diyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Yürüyüşte olduğu için mutluluğunu dile getiren olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ise "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Galata Kulesi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından da Anadolu'nun farklı bölgelerinden halk oyunları ve yöresel dans gösterileri sahnelendi.