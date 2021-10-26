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Beyoğlu'nda 30 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitimi verilecek - Son Dakika

Beyoğlu'nda 30 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitimi verilecek

26.10.2021 14:04
Beyoğlu'nda 30 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitimi verilecek

Beyoğlu Belediyesi, Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi kapsamında ilçedeki 30 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitim verecek.

Beyoğlu Belediyesi, Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi kapsamında ilçedeki 30 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitim verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi'ni hayata geçirildi. Proje kapsamında çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla ilçede bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde kurulan Sıfır Atık Oyun Parkurunda verilen eğitimlerde, çocuklara bir birinden renkli oyunlarla geri dönüşüm bilinci kazandırılıyor.

Belediye ekipleri tarafından okullarından alınarak eğitimlerin verildiği Beyoğlu Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirilen öğrenciler, eğitim saati tamamlandıktan sonra tekrar okullarına bırakılıyor.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar atığı kaynağında ayrıştırmayı öğreniyor ve çevre bilinci kazanıyor.

Çocuklar, temel eğitimlerin yanı sıra fiziksel ve mental gelişimin bir aşaması olan oyun ile de eğlenerek uygulamalı bir şekilde öğreniyorlar.

Proje kapsamında şu ana kadar 400 öğrenciye uygulamalı Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi verildi. Aralıksız devam eden eğitimler neticesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 30 bin öğrenciye eğitim verilecek.

Beyoğlu Belediyesi, geri dönüşüm, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 30 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitimi verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 30 bin öğrenciye oyunlarla geri dönüşüm eğitimi verilecek - Son Dakika
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