Beyoğlu'nda restoran kurşun yağmuruna tutuldu: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

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Beyoğlu'nda iddialara göre aralarında husumet bulunan iki gruptan biri, geldiği araçla restoran içerisinde bulunan husumetlilerini kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırı sonrası şüpheli kişi yada kişiler kayıplara karışırken 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki gruptan biri cadde üzerindeki restoranın önüne araç ile gelerek restoran içerisinde bulunan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Korku panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahlı saldırı sonrası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kayıplara karışırken saldırı sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü

Silahlı saldırı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası restoran ve çevresinde bulunan park halindeki araçlarda yoğun kurşun izine rastlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri restoran çevresinde inceleme yaparken silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.