BEYOĞLU'NDA RESTORANIN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE YAPILAN SALDIRI KAMERADA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

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BEYOĞLU'nda dün akşam bir restorantın önünde bekleyenlere yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Silahlı saldırını anınan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, restoran önünde bekleyenlerin üzerine seyir halindeki bir otomobilden ateş açılıyor.

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bir restoranda yemek yedikten sonra dışarı çıkanların üzerine seyir halindeki bir otomobilden ateş açıldı. Silahlı saldırıda, 1 kişi hayatın kaybederken 4 kişi de yaralandı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ARABADAN ATEŞ EDEREK KAÇIYORLAR

Bugün ortaya çıkan görüntülerde, seyir halindeki otomobilden restorant önünde bekleyenlerin üzerine ateş açılıyor. Silahlı saldırganlar kaçarken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Kubilay Berk Küçükaslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS KAÇAN SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarından kaçan saldırganların eşkalini belirledi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.