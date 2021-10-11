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BEYOĞLU'NDA TAKSİYE ÇEVİRDİĞİ OTOMOBİLLE KORSAN TAKSİCİLİK YAPARKEN YAKALANDI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA TAKSİYE ÇEVİRDİĞİ OTOMOBİLLE KORSAN TAKSİCİLİK YAPARKEN YAKALANDI

11.10.2021 10:29

BEYOĞLU'nda taksiye benzettiği otomobil ile korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye 2 bin 700 lira ceza kesildi.

BEYOĞLU'nda taksiye benzettiği otomobil ile korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye 2 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil 60 gün trafikten menedildi. Öte yandan Sarıyer'de bir alışveriş merkezi önünde bekleyip yolcu seçen taksiler de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

Taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine denetimlerine hız veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Talimhane'de sarı renkli, siyah damalı ve içinde taksimetre olan hususi otomobil ile yolcu taşıyan kişiyi yakaladı. Polis, korsan taksinin içindeki Iraklı müşteri Aqeel Abed F.nin, "Aracın normal taksi olduğunu düşünerek bindiğini, taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğini" söylemesi üzerine otomobil sürücü Murat O.'ya ceza kesildi.

ARACINI TAKSİYE BENZETEREK YOLCU TAŞIDI ; 60 GÜN TRAFİKTEN EDİLDİ

Murat O.'ya Yetki Belgesiz Korsan Taşımacılıktan 6 bin 700 lira, Teknik Değişiklikten 144 lira ceza kesildi. Araçta takılı taksimetre gerekli adli işlemler için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 34 EJH 153 plakalı araç korsan taşımacılık yapması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten menedildi.

SİVİL TRAFİK EKİPLERİ TEK TEK TESPİT ETTİ

İkinci olay ise Sarıyer'de meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir alışveriş merkezi önünde bekleyen taksilerin yolcu seçtiği bilgisiyle harekete geçti. Sivil trafik ekipleri AVM önündeki taksileri gözledi. Yapılan gözlemlerde taksi sürücülerinin araç dışında bekleyerek müşterilere gidecekleri yerleri sordukları, yolcu seçtikleri ve taksiye kabul etmedikleri tespit edildi.

TOPLAM 30 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLDİLER

Yapılan sivil denetimde 34 TDR 84, 34 TBT 43, 34 THD 11 ve 34 TFC 49 plakalı dört taksi şoförüne yolcu seçmeleri nedeniyle tutanak tutularak, taksileri 10 gün trafikten menedildi. İBB yetkilileri de ruhsat süresi biten her sürücüye 1339 lira idari para cezası uygulayarak şoförlerinin Ticari Araç Kullanma Belgesi 20 gün süre ile iptal etti.

BEYOĞLU'NDA TAKSİYE ÇEVİRDİĞİ OTOMOBİLLE KORSAN TAKSİCİLİK YAPARKEN YAKALANDI

Otomobil, Tragger, Beyoğlu, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA TAKSİYE ÇEVİRDİĞİ OTOMOBİLLE KORSAN TAKSİCİLİK YAPARKEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA TAKSİYE ÇEVİRDİĞİ OTOMOBİLLE KORSAN TAKSİCİLİK YAPARKEN YAKALANDI - Son Dakika
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