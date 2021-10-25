Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, maske denetimine katıldı - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve maske denetimine katıldı.

İlçede koronavirüs vakaları arttığı için emniyet ekipleri maske ve sosyal mesafe gibi konularda denetim yaptı.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Metin Demirci'nin yönettiği denetimlere Kaymakam Erdoğan da Hanlarönü Meydanı'nda ekiplere eşlik etti.

Erdoğan, denetimlerin sürdüreceğini ancak halkın da belirlenen kurallara uymalarının önemli olduğunu söyledi.