Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı - Son Dakika

Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kutlanmaya başladı.

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