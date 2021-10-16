Beypazarı'nda semercilik bitme noktasına geldi - Son Dakika

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'da 48 yıldır semercilik yapan İbrahim Atıcı mesleğinin teknolojiye yenildiğini kaydetti.

Bir zamanlar yüzlerce semer yaptıklarını ancak şimdilerde tek tük semer yaptığını belirten Atıcı, "Eskiden hayvancılık vardı. Bunun yerini araçlar aldı. Bu nedenle, semercilik de tam anlamıyla bitme noktasına geldi. Biz de boş durmayalım diye dükkanımıza gelerek semer yapımını sürdürüyoruz. Ayda bir semer satarsak çok şükür diyoruz" dedi.

İbrahim Atıcı, eskiden çevre ilçelere de satış yaptığını, şu anda ise talepte ciddi düşüş olduğunu belirterek, "Bizim burada bulunan Afganlı çobanlar, çıplak eşekle sürüyü güdüyorlar. Hal böyle olunca, Ağaların da işine geliyor. Semere talep kalmadı. Eskiden bu dükkanda 3 kişi çalışıyorduk ve 600 semer yapıyorduk. Bu sokakta tam 11 adet semerci vardı.1972-73'lü yıllarda bu sokak semercilerle doluydu. O dönemlerde o semercilerde boş durmuyordu onlarda imal ediyorlardı. Semer yapmaya yetişemiyorduk." diye konuştu.

Emekli maaşı vesilesiyle ayakta kalabildiğini ifade eden Atıcı sözlerini şöyle tamamladı: "Senede 20 semer satamıyoruz. 600 semer nerde 20 semer nerde, git gide geriye gidiyoruz, meslek kayboluyor. Seçim zamanlarında çok kişi vaatlerde bulunuyor, el sanatlarıyla ilgili ama seçim bitiyor her şey bitiyor. Aslında semercilik ayakta kalması, önemli ama kalması için mücadele eden yok."