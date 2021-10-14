Lübnan Silahlı Kuvvetleri, başkent Beyrut'ta bugün yaşanan çatışmalarla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta bazı vatandaşların ölmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmalardan sonra ateş açanları yakalamak üzere baskınlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, baskınlarda her iki taraftan biri Suriye uyruklu olmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığı aktarılırken tarafların kimler olduğuna açıklık getirilmedi.

Ülkede "fitneyi önlemek" amacıyla Silahlı Kuvvetler yöneticilerinin taraflarla bağlantı kurduğuna işaret edilen açıklamada, çatışmaların yeniden yaşanmaması için ordu birliklerinin bölgede konuşlanmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, üzerinde silah taşıyan herhangi birine karşı müsamahakar olunmayacağı vurgulandı.

Ne olmuştu?

Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı, ancak başkent sokaklarında endişe sürüyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii eski bakanlar, hakim Bitar'ı "fitne çıkarmakla" suçluyor

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.