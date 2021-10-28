Beyşehir'de 29 Ekim Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Beyşehir Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenklerinin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Cumhuriyet bayramı dolayısıyla ilçe protokolü anıt alanında düzenlenen çelenk töreninde bir araya geldi.

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