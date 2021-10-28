Beyşehir'de jandarmanın yol kontrolünde sürücü koltuğunun altından ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çiftlik Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolü esnasında, N.A.'ya ait otomobil durdurdu.

Şüphe üzerine araçta yapılan aramada sürücü koltuğunun altında bir adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 adet farklı çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el koyan ekiplerin, şüpheli sürücü hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten hakkında işlem başlatıldı.