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"Beze" sandığı şişlik bacağından karnına kadar yayılan tümör çıktı - Son Dakika

"Beze" sandığı şişlik bacağından karnına kadar yayılan tümör çıktı

26.10.2021 11:18

Iğdır'da, bacağındaki ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran Mehmet Kadan'ın vücudunda tespit edilen 35 santimetrelik tümör, başarılı ameliyatla alındı.

Iğdır'da, bacağındaki ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran Mehmet Kadan'ın vücudunda tespit edilen 35 santimetrelik tümör, başarılı ameliyatla alındı.

Iğdır'da çiftçilik yapan 10 çocuk babası 66 yaşındaki Kadan, 7 yıl önce gittiği sağlık kuruluşlarında bacağında beze olduğu söylenmesine rağmen ileri tetkik yaptırmadı.

Şikayetlerinin artmasıyla yürümekte zorlanınca bir süre önce Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvuran Kadan, burada görevli Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutsi Tuncer tarafından muayene edildi.

Muayene sonrası hastanede cihazlarla yapılan detaylı görüntüleme ve tetkikler sonucunda, Kadan'ın karın bölgesinden sol bacağının uyluk kısmına kadar yayılan kötü huylu tümör tespit edildi.

Doç. Dr. Tuncer, Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ümit Arslan ve Genel Cerrah Doç. Dr. Erdem Karadeniz'in yer aldığı bir ekip tarafından ameliyata alınan Kadan, 4 saatlik operasyonla 35 santim uzunluğundaki 3 kiloluk tümörden ve biraz daha geç kalınması durumunda bacağının kesilme ihtimalinden kurtarıldı.

Tuncer, AA muhabirine, hastanın bacağındaki tümörün çok saldırgan olmadığını belirterek, "Tümör kitlesi karın içinden bacağı besleyen temiz ve kirli kan damarlarını sararak hastanın kasık bölgesini geçip uyluk bölgesine doğru sinsice ilerlemiş. Kalp damar ve genel cerrahlarımızla karın içi ve tümörün sardığı damarlar temizlenerek 35 santimlik kitleyi temiz şekilde, orada hiçbir tümör hücresi bırakmadan ve anatomik yapılara zarar vermeden çıkardık." dedi.

Tümörü farklı anatomonik bölgelere geçmesi nedeniyle bulunduğu yerden çıkarma işleminin ve ameliyatın daha komplike hale geldiğine işaret eden Tuncer, şöyle devam etti:

"Ameliyatta damarlarda yaralanma veya yaşanabilecek bir problem bacağın kesilmesine sebep olabilirdi, kitle vücutta biraz daha kalsaydı temiz ve kirli kan taşıyan damarlarda ciddi baskılara sebep olacak ve bacakta beslenme problemine yol açıp amputasyona kadar gidecekti. Ama şu anda sınır noktasında tümör tek parça halinde temiz şekilde çıkarıldı. Hastanın bacağında fonksiyonel olarak kısıtlama veya sakatlık olmayacak."

Tuncer, ameliyatta yumuşak doku ve kemik yapılarına zarar verilmediğini vurguladı.

"Ameliyatta hastanın bacağını kurtardık"

Doç. Dr. Ümit Arslan da damar yapısı açısından bu tarz ameliyatların sıkıntılı olduğuna işaret ederek, "Ameliyatta hastanın bacağını kurtardık. Tümör damarları sarmış ama damarların içerisine girmemişti o yüzden damar değişimine gerek duymadık. Bu, hastanın bacağının kurtarılmasında da çok önemli etken." dedi.

Hastanenin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker İnce de ekibin titiz çalışmasıyla kitlenin büyük kanamalar yaşanmadan çıkarıldığını dile getirerek, hastaya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Doç. Dr. Karadeniz ise karın içindeki tümörler başarıyla temizlenen hastayı sağlıklı şekilde taburcu edeceklerini aktardı.

"Tümör göbeğime kadar uzayıp gelmişti, kuzu kadar kitle çıkardılar"

Hasta Kadan da bacağındaki şişi beze sanıp tedaviyi ertelediğini ve yürüyemeyecek duruma geldiğinde Doç. Dr. Tuncer'e başvurduğunu söyledi.

Hastane hizmetleri ve doktorlardan çok memnun kaldığını dile getiren Kadan, "Anamız babamız bize böyle bakmadı, Allah doktorlarımızdan razı olsun. Doktorlar olmasa durumum daha kötü olabilir, bacağım kesilebilirdi. Tümör göbeğime kadar uzayıp gelmişti, kuzu kadar kitle çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Hasta Kadan'ın oğlu İdris Kadan da "Yağ bezesi diye hastaneye geldik ama büyük kitle çıkardılar. Böyle hastalığı olanlar ihmal etmesin. Son günlerde babam ağrılarından yürüyemiyor, yere düşüyordu. Artık son noktaya gelmişti, belki geç kalsak bacağı kesilebilirdi, çok şükür ameliyatla sağlığına kavuştu." dedi.

Beze sandığı şişlik bacağından karnına kadar yayılan tümör çıktı
Beze sandığı şişlik bacağından karnına kadar yayılan tümör çıktı
Beze sandığı şişlik bacağından karnına kadar yayılan tümör çıktı
Beze sandığı şişlik bacağından karnına kadar yayılan tümör çıktı
Beze sandığı şişlik bacağından karnına kadar yayılan tümör çıktı

Öğretim Üyesi, Iğdır, Tümör, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Beze' sandığı şişlik bacağından karnına kadar yayılan tümör çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Beze" sandığı şişlik bacağından karnına kadar yayılan tümör çıktı - Son Dakika
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