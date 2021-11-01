"Bi Hareketine Bakar Hayat" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyor. "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla yürütülecek kampanya çerçevesinde kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığınca, trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya düzenlenecek. Kampanya için hazırlanan görseller, il ve ilçelerde eş zamanlı olacak şekilde billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel ve ulusal basın yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, AVM, otobüs ve metro durakları gibi alanlar ile kurumsal iletişim sayfalarında yer alması sağlanacak. Ayrıca 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren de kampanyanın, "Bilgilendirme", "Kısa Videolar", "Yaşayarak Görme" fazlarına etaplar halinde geçilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 İl Valiliğine gönderilen yazıda, Kasım ayı boyunca sürecek kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilikler başta olmak üzere ilgili birimler arasında gerekli planlama ve koordinasyonun sağlanarak kamuoyu farkındalığını arttırmayı hedefleyen "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla düzenlenen kampanyanın en etkin noktaya taşınmasının önemine değinildi. - BAYBURT