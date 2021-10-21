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Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu

21.10.2021 00:59
Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu

Düzce(İHA) – Düzce'de yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, babası tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Düzce(İHA) – Düzce'de yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, babası tarafından evinde ölü olarak bulundu. Şahsın sırtından çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü öğrenildi.

Düzce'de ailesinden ayrı yaşayan 36 yaşındaki Uğur Ay isimli şahıstan 2 gündür haber alamayan baba Yılmaz Ay, Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Özkurt Apartmanında yaşayan oğlunun evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca baba Ay, kapıyı kırarak içeri girdiğinde oğlu Uğur Ay'ı banyoda kanlar içinde cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerine haber veren Baba Ay'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Uğur Ay'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, polise olayı haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Uğur Ay'ın sırtından aldığı çok sayıdaki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirlediler.

Ay'ın cesedi savcının incelemesinin ardından detaylı otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu
Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu
Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu
Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu
Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu
Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu
Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu

Atatürk Bulvarı, Yılmaz Ay, Uğur Ay, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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