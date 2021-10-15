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Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti - Son Dakika

Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

15.10.2021 20:23

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

Essex Polisi yaptığı açıklamada, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Amess'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti
Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti
Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti
Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti

Milletvekili, Muhafazakar, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili Amess hayatını kaybetti - Son Dakika
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