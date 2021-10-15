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Biden, Trump dönemindeki "Meksika'da Kal" politikasını yeniden uygulamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Biden, Trump dönemindeki "Meksika'da Kal" politikasını yeniden uygulamaya hazırlanıyor

15.10.2021 16:38
Biden, Trump dönemindeki

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenler için önceki Başkan Donald Trump'ın getirdiği ve Biden'ın kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasını gelecek ay yeniden uygulamaya hazırlanıyor.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenler için önceki Başkan Donald Trump'ın getirdiği ve Biden'ın kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikasını gelecek ay yeniden uygulamaya hazırlanıyor.

Biden'ın göreve başladığı 21 Ocak'ta imzaladığı ilk kararname ile yürürlükten kaldırdığı "Meksika'da Kal" politikası yeniden gündemde.

Teksas ve Missouri'de açılan ve Biden'ın bu politikayı kaldırmak konusunda "çok aceleci" davrandığının savunulduğu davaların kazanılmasının ardından Biden yönetimi mahkemelere bir not gönderdi.

Söz konusu notta, Trump döneminde uygulamaya konulan ve düzensiz göçmenlerin Meksika'ya sınır dışı edilmesine neden olan düzenlemenin"Meksika'da Kal" politikasının kasım ayında yeniden uygulanacağı ve Meksika hükümeti ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Biden, "Meksika'da Kal" isimli düzenlemeyi yürürlükten kaldırma sözü vermişti

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Eski Başkan Trump, 2017'de göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında 29 Ocak 2019'da varılan, "Meksika'da Kal Programı" olarak da bilinen Göçmen Koruma Protokolü mutabakatı kapsamında ise bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, adaylığı döneminde seçildiği takdirde "Meksika'da Kal" ismiyle anılan düzenlemenin yürürlükten kaldırılacağı sözünü vermişti. Ancak Biden, seçildikten sonra düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi yönünde talimat vererek, "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

Düzenleme nedeniyle ülkeye sığınma talebinde bulunan düzensiz göçmen sayılarında büyük oranda düşüş sağlanmasına rağmen, program ciddi eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin, Meksika'nın ABD sınırında uyuşturucu kartellerinin faaliyet gösterdiği tehlikeli bölgelerde toplandığı rapor edilmişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Joe Biden, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Trump dönemindeki 'Meksika'da Kal' politikasını yeniden uygulamaya hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden, Trump dönemindeki "Meksika'da Kal" politikasını yeniden uygulamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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