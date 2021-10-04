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Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı

04.10.2021 13:47
Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kanalizasyona düşen köpek yavrusunu, Bigadiç İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kanalizasyona düşen köpek yavrusunu, Bigadiç İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı.

Yeni Kargın Mahallesi'nde kanalizasyondan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan hayvan, çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmayan annesi ve diğer köpeklerin yanına bırakıldı.

Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı
Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı
Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Balıkesir, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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