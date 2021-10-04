Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kanalizasyona düşen köpek yavrusunu, Bigadiç İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı.
Yeni Kargın Mahallesi'nde kanalizasyondan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan hayvan, çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmayan annesi ve diğer köpeklerin yanına bırakıldı.
Kaynak: AA
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