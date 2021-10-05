Bilecik'te "Dijital Okuryazarlık Portalı Projesi" başladı - Son Dakika

Bilecik Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Portalı Projesi" için açılış töreni düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki törende, projenin 24 ay süre ile uygulanacağını söyledi.

Üniversitenin proje ortağı olarak görev aldığını ifade eden Rektör Beydemir, şunları kaydetti:

"Hazırlanan portal üzerinden dijital okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığı, dijital kaynakların etkin kullanımı, sanal güvenlik, dijital ayak izi, teknoloji ve medya okuryazarlığı, 21. yüzyıl temel becerileri ve eğitim öğretim sürecinde kullanılabilecek dijital teknoloji araçları ile dijital vatandaşlık konularında proje ortaklarıyla iş birliği yapılacak. Proje kapsamında kitlesel açık kurs kaynakları ve eğitim öğretim içeriği sunan kaynaklar ile engelli bireyler için dijital okuryazarlık konularında içerikler çevrimiçi bir şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde tüm yetişkinlerin hizmetine sunulacak."

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İbrahim Bektaş da proje amacının bireysel sorumluluklarının bir gereği olarak dijital okuryazarlık becerilerinin yöntem ve tekniklerini öğreten bir e-öğrenme platformu oluşturmak olduğunu bildirdi.

Yerel ortakları Şeyh Edebali Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yurt dışı ortakları ise İspanya, Yunanistan, İsveç, Hırvatistan ve İngiltere'den kuruluşların yer aldığı projenin tanıtımıyla ilgili koordinatör Pervin Köse'nin sunumunun ardından Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ve BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir, proje ortaklarına sertifikalarını verdi.