Bilecik'te doğa ve foto safari yürüyüşü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında İnhisar ilçesinde doğa ve foto safari yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, Kaymakam Elif Nur Saçal, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, il ve ilçe protokolü ile Bilecik Edebali Arama Kurtarma (EDAK) ve vatandaşların katılımıyla yaklaşık 7 kilometrelik doğa yürüyüşü yapıldı.

Tarpak köyü Çukurca mevkiinde başlayan doğa yürüyüşünde, sonbaharın geldiği günlerde gerek bitki örtüsüyle gerekse büyüleyici coğrafi yapısıyla dolu yürüyüş sırasında dik ve eğimli rampaların yer aldığı parkurda, 2 saatlik ve yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüşün ardından grup, 14 bin yıllık Gedikkaya mağarasına geldi.

Panaromik manzara eşliğindeki yürüyüş sırasında Kızılkaya ve beraberindekiler doğa ile iç içe yürümenin yanında yörenin eşsiz doğal güzellikleri ile beraber seyirlik sonbahar manzarasının keyfini çıkardı.

Yürüyüş parkurunu başta Bilecikliler olmak üzere tüm vatandaşlara tavsiye eden Kızılkaya, "İnhisar ilçemizde kırsal kalkınmaya vesile olacak ekoturizm çalışmalarına ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayabilecek bu güzel organizasyonu düzenleyen İnhisar Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.