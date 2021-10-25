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Bilecik'te En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Bilecik'te En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtıldı

25.10.2021 15:33
Bilecik'te En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtıldı

Bilecik'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" adlı projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik'te "En İyi Narkotik Polisi Anne" adlı projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un da katıldığı projenin tanıtım toplantısında, eğitimin sadece öğrenciden veya öğretmenden değil, öğrenci, öğretmen ve aynı zamanda veli olmak üzere üçlü sacayağından oluştuğunu vurguladı.

Söz konusu üç unsurun işbirliğinin gençler ile Türkiye için hayırlı neticeler ortaya çıkarttığını anlatan Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Onun içindir ki okul aile birlikleri önemli. Aynı zamanda sorunun değil çözümünde bir parçası olma adına ortaya konulan yaklaşımın bir yansımasıdır. Veliler olarak çocukların okuldaki durumu ve okulun çocuklara verdiği eğitimi yakın bir şekilde izlenebilmesi için okul aile birliklerinin etkin olması gerekiyor. Sizlerden ricamız, özellikle okul aile birliklerinde etkin ve aktif olarak yer almanız. Öğrencilerimizin, okulumuzun ve gençlerimizin eğitimi için gayretkeş olmanız. Ben de bir veliyim. Çocuklarımız bizim yaşadığımız ortamdan, bizim yaşadığımız öğrencilik yıllarından farklı bir zaman diliminin içerisinde eğitimlerini devam ettiriyorlar. Eğitim müfredatımız var ama bunun tamamlayıcısı evde velilerimizin olması gerekiyor. Bizler anne, babalar olarak çocuklarımızın milli, manevi değerlere sahip çıkan yetişkinler olmalarında, sorumluluklarımız var."

Çocukları ve gençleri, tehdit eden hususlardan birinin uyuşturucu, diğerinin de teknoloji bağımlılığı olduğunu belirten Vali Kızılkaya, bağımlılıkla mücadelede velilere ve ailelere büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

milli eğitim bakanlığı, Narkotik, Bilecik, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi tanıtıldı - Son Dakika
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