Bilecik'te hayırseverlerden eğitime destek - Son Dakika

Bilecik'te, Mehmet Nuri Efendi Anaokuluna kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşları tarafından malzeme desteği sağlandı.

Maden ve seramik sektörü üzerine faaliyette bulunan iki kuruluş tarafından anaokulundaki her sınıfa bir bilgisayar ve donanım malzemesi bağışlandı.

Programda öğrenciler, yoğurt kabından yaptıkları enstrümanlarla müzik gösterisi yaptı. Öğrencilerin uyumu ve gösterdikleri performans davetlilerin beğenisini kazandı.

Okul müdürü Sevgi Uğurlu tarafından iki kuruluşun yöneticileirne okul hakkında bilgi verildi.

Hayırseverler ise öğrencilerle yakından ilgilendi. Program, hayırseverlere hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, iki kuruluşun yöneticileri, anaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.