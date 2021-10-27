Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı; 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkasından gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Mehmet C. idaresindeki 11 EM 118 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağındaki kırmızı ışıklarda bekleyen Emrah K. yönetimindeki 11 AV 525 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 otomobil sürücüsünün yanı sıra 11 EM 118 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK