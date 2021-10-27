Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza; Bilecik merkez Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak'ta seyir halindeki Yücel Ö. idaresindeki 11 UC 117 kamyonet ile Bozüyük istikametinden gelen M. Nurettin Ö. idaresindeki 11 AAT 269 plakalı motorlu bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsünün sol ayağının sıkışması sebebiyle yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

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