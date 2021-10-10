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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

10.10.2021 15:53
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut K. yönetimindeki 11 SE 607 plakalı otomobil hastane kavşağı alt geçitten Bursa'nın Yenişehir ilçesi istikametine dönüş yaptığı esnada Bilecik istikametine seyir halindeki Sabri A. idaresindeki 11 EK 205 plakalı kamyon ile çarpıştı Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe K. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Devlet Hastanesi, Yenişehir, Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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