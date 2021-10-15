Bilecik'te otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde seyreden Hasan Basri P. yönetimindeki 37 NZ 640 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Esra Ö'ye çarptı.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.