Üye Girişi
Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı - Son Dakika

Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

27.10.2021 14:22
Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kentte son günlerde artan motosiklet kazaları dikkat tekiyor.

Bilecik'te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kentte son günlerde artan motosiklet kazaları dikkat tekiyor.

Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Sanayi istikametinden kent merkezi seyir halindeki İbrahim G. yönetimindeki 11 AAR 965 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen ve Koza Sokak yönüne doğru dönmek isteyen Recep B. idaresindeki 11 AAV 176 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza yere düşen motosiklet sürücü yaralanırken, yaralı olay gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı
Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı
Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı
Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı
Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı
Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı

Tepebaşı, Kamyonet, Bilecik, Koza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynananın sözlerini duyan Esra Erol, daha fazla dayanamadı 14:01 Oğlunu gelininden ayırmak isteyen kaynananın sözlerini duyan Esra Erol, daha fazla dayanamadı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi 13:46 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi
Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı 13:26 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler 12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme 12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi 12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları 11:47 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları

Son Dakika Haberleri
14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı
13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı
13:53 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı
13:52 Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı
13:45 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi
13:25 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı
12:51 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada         
13:34
Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı         
12:57
Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
12:31
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 14:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te son zamanlarda motosiklet kazaları arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement