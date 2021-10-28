Üye Girişi
Bilecik'te "Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı" sona erdi - Son Dakika

Bilecik'te "Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı" sona erdi

28.10.2021 14:44
Bilecik'te

Bilecik'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 15. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı kapsamında genel tatbikat gerçekleştirdi.

Bilecik'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 15. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı kapsamında genel tatbikat gerçekleştirdi.

Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 25-27 Ekim tarihlerinde, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Afyon'dan gelen 60 UMKE gönüllüsü ile Bilecik ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama Kurtarma ve Eczacıbaşı Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla yapılan kamp, genel tatbikatla sona erdi.

Çeşitli kuruluşların desteğiyle yapılan kampta, katılımcılar, enkaz, medikal çanta kullanımı, alanda diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, temel kampçılık, haberleşme teknikleri, olay yeri yönetimi ve triyaj konularında eğitim aldı.

Bilecik ANDA İl Temsilcisi Kadir Esat Kısacık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, afet bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinde maksimum fayda sağlayabilmek için kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

İşin uzmanlarından yardım aldıklarını belirten Kısacık, "Bilindiği üzere arama kurtarma faaliyetlerinin en profesyonel ekipleri olan AFAD ve UMKE'nin destekleriyle eğitimlerimizi almaya çalışıyoruz. Bu kapsamda UMKE'nin yaptığı bu organizasyonda yer aldık. Ayrıca UMKE sayesinde Eczacıbaşı Arama Kurtarma Ekibi ve Doğa Koruma İl Müdürlüğü ile bir araya gelme fırsatı bulduk.

AFAD ekipleri de destek verdi. UMKE gibi bir kurtarma ekibinin varlığı da gerçekten umut verici. Hepsi çok profesyonel ve eğitimli arkadaşlar. Umarım görmeyiz ama ileride meydana gelecek bir afette, birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızın bu şekilde profesyonel olmasından çok memnun olduk." diye konuştu.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma, Tatbikat, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı 14:36 Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak 14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak 13:58 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar 13:11 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi 12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme
11:59 "Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
14:25 Erdoğan'dan ikinci dilekçe! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiaları sebebiyle ifade vermesini istedi
14:23 Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
13:57 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
13:24 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak
13:23 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
13:10 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar
13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı         
14:24
Kedileri beslemek için evden çıkan kadın, bir daha dönmedi! Kardeşi bahçede cansız bedenini buldu Kedileri beslemek için evden çıkan kadın, bir daha dönmedi! Kardeşi bahçede cansız bedenini buldu         
14:02
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?         
12:30
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 14:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te "Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı" sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement