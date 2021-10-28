BİLECİK'TE TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ 2 BİN 300'DEN FAZLA ÜRÜN İMHA EDİLDİ - Son Dakika

BİLECİK'te zabıta ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde tüketim tarihi geçmesine rağmen raflarda satışına devam ettiği belirlenen 2 bin 300'den fazla ürün toplatılarak imha edildi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin son 3 ayda özellikle market üzerine yaptıkları denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 300'den fazla ürün topladı. Geçmiş tarihlerine rağmen raflarda satışına devam eden işyerleri hakkında tutanak tutulurken, idari para cezasının da uygulanacağı belirtildi. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satılmasının çok üzüntü verici olduğunu söyledi. Denetimlerin ara verilmeden sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Belediye Başkanımız Semih Şahin'in yakın takibi ve talimatları ile Bilecik'te bir market kalmayana kadar denetimlerimizi sürdüreceğiz. Ancak maalesef son 3 ayda yaptığımız denetimlerde 2 bin 300'den fazla ürünün son tüketim tarihi geçmiş olmasına rağmen raflarda olması bizleri üzüyor. Bu şekilde faaliyetlerini sürdüren market ve alışveriş merkezlerine gerekli cezai işlemleri uygulayarak, ürünleri topladık. Denetimlerimiz bundan sonra da sürecek. Her gün yaptığımız denetimler ile halkımızın sağlığını korumaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmaları ve aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmalarını öneriyoruzö diye konuştu.

Yılmaz, denetimlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında da uyuşmazlık örneklerine rastladıklarını belirterek, bu tür uygunsuzlukların da takipçisi olduklarını sözlerine ekledi. Zabıta ekiplerince toplanan tüketim tarihi geçmiş ürünler ise imha edildi.