Bilecik Valisi Kızılkaya, Ertuğrul Gazi Lisesinde bayrak törenine katıldı - Son Dakika

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Ertuğrul Gazi Lisesinde düzenlenen bayrak töreninde öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Her hafta bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okumayı planlayan Vali Kızılkaya, Ertuğrul Gazi Lisesindeki törene iştirak etti.

Törendeki konuşmasında, İstiklal Marşı'nın zor şartlar altında yazıldığını belirten Kızılkaya, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" özünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bugün içinde bulunduğumuz şartlar gerçekten bizim dedelerimizin, babalarımızın sahip olduğu imkanlardan çok çok daha ileri imkanda. Şüphesiz sizlerin istek ve arzuları var ve bunlar yetinilecek şeyler değil daha da iyisini daha da güzelini hak ediyorsunuz. Ancak sizler bizlerin yerine gelecek ve daha güzel günleri inşa edeceksiniz. Sizler bu sıralarda kendinizi ve ülkemizi, milletimizi geleceğe hazırlıyorsunuz. Derse girdiğinizde bütün bunları düşünerek derslerinizi, öğretmenlerinizi canı yürekten dinlemenizi rica ediyorum."

Öğrencilere, eğitim öğretim hayatları boyunca milli ve manevi değerleri asla ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulunan Kızılkaya, "İnanıyorum ki Ertuğrul Gazi Lisesinde, Bilecik'te de teknolojiyi üreten ve ülkemizi hak ettiği yüksek teknoloji alanında söz sahibi yapan gençler olacaktır. Sizleri seviyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Vali Kızılkaya, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da katıldı.